Pub

A European Innovation Academy, maior aceleradora em inovação digital da Europa, terá a primeira edição portuguesa entre 16 de julho e 4 de agosto.

O Instituto Politécnico de Setúbal, o Instituto Politécnico do Porto, o Instituto Superior Técnico, a Universidade de Coimbra, a Universidade do Minho, a Universidade do Porto e a Universidade Europeia foram as primeiras instituições do ensino superior a aceitar o desafio de participar naquele que é já um dos mais reputados programas de empreendedorismo e inovação digital do mundo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia