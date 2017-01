Pub

Posição detida não pode superar os 30% de capital social e tem de ser mantida por 48 meses (4 anos)

O investimento em startups ou pequenas e médias empresas (PME) já permite obter dedução em IRS. Com a entrada em vigor do Orçamento do Estado (OE) de 2017, os particulares podem obter benefícios até ao valor de 25 mil euros, ao abrigo do Programa Semente, que promove o uso de instrumentos alternativos de financiamento das startups.

