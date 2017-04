Pub

Os preços das casas aumentaram 7,6% no quatro trimestre de 2016. Mais do que na Zona Euro e no resto dos países da UE.

Os preços das casas aumentaram 4,1% na zona euro e 4,7% na União Europeia (UE) no quarto trimestre de 2016, face homólogo, com Portugal a registar uma subida acima de ambas as médias, divulgou hoje o Eurostat.

