Portugal domina prémios deste tipo de alojamento, com um total de 15, graças aos alojamentos em Lisboa e no Porto

Lisboa tem os quatro melhores hostels do mundo. Este é o resultado dos prémios Hoscars, distinção atribuída pela Hostelworld, a maior plataforma de reserva deste tipo de alojamentos de todo o mundo. O primeiro lugar foi para o Home Lisbon Hostel, que foi distinguido na categoria de tamanho médio, com capacidade entre 76 e 150 camas. A gerente, Diana Rodrigues, explicou alguns dos segredos para o sucesso deste espaço da capital.

"É muito importante para nós saber receber as pessoas como se fossem nossos amigos. Tentamos sempre saber os nomes dos nossos clientes, mesmo que só estejamos com eles apenas 24 horas", conta a gerente. O Home Lisbon Hostel, fundado em 2006 e localizado na zona histórica da capital, conta com uma equipa de 12 pessoas, que garantem o funcionamento da receção 24 horas por dia e que gerem um total de 86 camas.

A taxa de ocupação média, em época baixa, é 90%; em época alta, é muito difícil encontrar uma cama vaga, porque 98% do hostel está ocupado.

Outra das características deste local chega à hora do jantar e também desperta o interesse dos hóspedes. Mamma, chef de cozinha e mãe do dono do hostel, prepara todas as noites uma refeição tipicamente portuguesa, como bacalhau com natas, arroz de pato e frango com limão acompanhados com vinho e uma sobremesa caseira surpresa.

Diana Rodrigues fala connosco pelo telefone ao mesmo tempo que atende os hóspedes na receção. Hóspedes que são quase sempre estrangeiros (99% dos clientes) e que terão contribuído para o sucesso de Portugal, o país mais distinguido nos Hoscars deste ano.

Além de ter seis hostels entre os dez primeiros, Portugal também foi destacado por causa da hospitalidade. O Goodmorning Lisbon, na zona dos Restauradores, ficou com o prémio para a melhor atmosfera. Outra das referências foi para o Yes! Hostels, destacado como a melhor cadeia de hostels.

Mas não foi só a capital portuguesa que se destacou. No Porto, o Tattva Design Hostel foi considerado o décimo melhor grande hostel do mundo - com capacidade entre 151 e 350 camas -, e o Pilot Design Hostel & Bar foi considerado o mais popular. Lagos, no Algarve, surge ainda como uma das cem cidades do mundo, além de Lisboa e Porto, mais visitadas por mochileiros.

Os vencedores dos prémios Hoscars foram apurados depois da análise de um milhão de avaliações e comentários a 33 mil estabelecimentos de todo o mundo.

TOP 10 dos hostels

Home Lisbon, Lisboa

Yes! Lisbon, Lisboa

Lost Inn Lisbon, Lisboa

Goodmorning Lisbon, Lisboa

The Naughty Squirrel Backpackers, Riga (Letónia)

Lisbon Destination, Lisboa

Wada Hostel In Guilin, Guilin (China)

USA Hostels Ocean Beach, San Diego (EUA)

Lisboa Central, Lisboa

Planet Traveler, Toronto (Canadá)