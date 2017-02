Pub

O voo que liga Doha, no Qatar, a Auckland, na Nova Zelândia, foi inaugurado no domingo e é o mais longo do mundo. O Boeing 777 da Qatar Airways voou 16 horas e 23 minutos e percorreu 14 535 km.

