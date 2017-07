Pub

Saiba o que deve fazer para manter seguros nas férias o seu telemóvel e o computador.

Bloquear os smartphones, tablets e computadores com um código de acesso, não aceder a contas pessoais em público e desligar o bluetooth do seu dispositivo são alguns dos conselhos que deve seguir quando for de férias.

