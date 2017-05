Pub

É a resposta de Maria Luís Albuquerque a Marcelo que disse que os resultados orçamentais do Governo são sustentáveis.

A ex-ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, considera que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa "não é uma entidade independente e técnica", defendendo que sobre os resultados orçamentais do Governo prefere ouvir outras entidades "independentes".

Maria Luís Albuquerque reagia, em entrevista hoje ao programa A Vida do Dinheiro, da TSF e do Dinheiro Vivo, às declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de que os resultados orçamentais do Governo são sustentáveis.

