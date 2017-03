Pub

Portugal ocupa o 15º lugar no Índice de Digitalidade de 2017 e é um dos líderes europeus na cobertura de redes de nova geração

Dinamarca, Finlândia, Suécia e Holanda, seguidos do Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Estónia e Áustria, são os países europeus que lideram em 2017 o Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES) publicado hoje pela Comissão Europeia. Os três primeiros classificados a nível da União Europeia lideram também a classificação a nível mundial, à frente da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia