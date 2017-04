Pub

Em 2016, a OMS entregou a Portugal um diploma que certificava o país como estando livre do sarampo. Agora, há quase três dezenas de casos registados.

O número anormal de casos de sarampo, tem levado as autoridades de saúde a reforçar a importância da vacinação. Desde o início do ano foram detetados mais de duas dezenas de pessoas com sintomas. 21 foram já confirmados pelo Instituto Ricardo Jorge e há mais cinco a serem investigados. A maior parte foi reportada no Algarve e região de Lisboa.

