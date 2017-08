Pub

Tempestade tropical em Madagáscar desequilibra mercado mundial da gelataria. Marcas portuguesas suportam custos para não afetar clientes.

É uma ilha no Índico, antiga colónia francesa, com um tamanho seis vezes superior ao de Portugal e o dobro da nossa população. Madagáscar tem um PIB per capita de 1.563 dólares, vive sobretudo da agricultura e é frequentemente assolada por tempestades tropicais. A mais recente, o ciclone Enawo, que varreu a ilha no passado mês de março, não agitou apenas os ventos da região. Provocou também um tumulto na economia global. É que Madagáscar é o maior produtor mundial de baunilha, com uma quota de 80% do mercado, e o Enawo, para além de ter provocado quase uma centena de mortos e milhares de desalojados, arrasou por completo a zona de Sava, onde se situam as plantações do produto, tendo destruído cerca de 30% das culturas.

