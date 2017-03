Pub

Quem perdeu ou se esqueceu da senha de acesso ao Portal das Finanças pode agora recupera-la mais rapidamente, através do telemóvel.

A senha de acesso ao Portal das Finanças é um instrumento essencial para se conseguir tratar de qualquer assunto fiscal pela Internet, nomeadamente para proceder à entrega da declaração do IRS, cujo prazo arranca no sábado, dia 1 de abril. A AT agilizou alguns procedimentos, sobretudo para quem já tenha tido uma senha de acesso mas se esqueceu ou a perdeu e pretende recupera-la.

