Estatísticas do comércio internacional revelam que as importações também aumentaram (22,3%). Défice da balança comercial cresceu 252 milhões de euros.

Portugal exportou em janeiro bens e serviços no valor global de 4070 milhões de euros, o que representa um aumento de 19,6% em relação a igual período de 2016, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

