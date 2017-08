Pub

O último fim de semana de agosto é geralmente negro para as receitas de bilheteiras norte-americanas. Este ano foi ainda pior

Não há erro: o último fim de semana de agosto é sempre o pior do ano para os cinemas norte-americanos. Mas este ano, os lançamentos fracos juntaram-se ao desejado combate de boxe entre Floyd Mayweather e Conor McGregor. Resultado: as bilheteiras tiveram as piores receitas em 16 anos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia