A promoção

É uma iniciativa para dar nas vistas: as Ilhas Virgens Americanas vão oferecer dinheiro aos turistas que visitem o arquipélago em 2017.

Para celebrar o 100º aniversário da transferência de soberania da Dinamarca para os EUA, e para incentivar o turismo, as ilhas decidiram oferecer um vale de 300 dólares (283 euros) aos viajantes que passem mais de três noites consecutivas em St. Croix, St. John ou St. Thomas.

O dinheiro do vale, no entanto, só pode ser gasto em "atividades e visitas culturais e históricos". O vale pode ser levantado num dos hotéis que aderiram à iniciativa, explica a Condé Nast Traveler.

Há outras restrições: a viagem tem de ser reservada até 1 de outubro, através do site do Turismo das ilhas, e tem de ser feita até 31 de dezembro.

Território dos Estados Unidos da América desde 1917, quando foram compradas à Dinamarca, as Ilhas Virgens Americanas são um grupo localizado no mar das Caraíbas. Para os portugueses, no entanto, chegar às Ilhas Virgens Americanas envolve uma viagem de avião com escalas e não fica barato.