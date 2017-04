Pub

Governo chinês fixou para este ano uma meta de crescimento económico em torno dos 6,5%

A China, segunda maior economia do mundo, cresceu 6,9% no primeiro trimestre do ano, mais uma décima que nos últimos três meses de 2016, indicam dados publicados hoje pelo gabinete de estatísticas chinês.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia