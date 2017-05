Pub

Multimilionário francês e o filho Rolland têm previsto um investimento entre 300 e 400 milhões de euros em Portugal

Chegaram a Portugal há pouco mais de um ano e já têm um portefólio diversificado de imóveis, para converter em habitações para públicos de luxo em três locais diferentes do país. Neste momento, Claude Berda e o filho Rolland têm vários edifícios em Lisboa, um resort no Algarve e uma propriedade com vários hectares na Comporta. Tudo projetos imobiliários de luxo com um "valor de mercado que excede os 300 milhões de euros".

