Pub

As candidaturas para mais uma edição do Programa Renda Convencionada abriram esta segunda-feira e há 24 casas com rendas entre 156 e 342 euros.

A Câmara de Lisboa abriu mais uma edição do Programa de Renda Convencionada. Desta vez há 24 habitações disponíveis na cidade a preços acessíveis para os mais jovens e com menores rendimentos. As casas variam entre T1 e T3 e as rendas oscilam entre os 156 e os 342 euros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia