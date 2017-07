Pub

O World Footwear, a radiografia do calçado a nível mundial, foi esta segunda-feira divulgado. A China continua a dominar a produção e o consumo

Portugal reforçou, em 2016, a sua posição no mercado mundial de calçado, subindo da 10ª para a 7ª posição na lista dos principais exportadores de calçado de couro, o segmento de maior valor acrescentado. Em termos globais, Portugal é o 13º na lista dos maiores exportadores e o 17º no ranking dos maiores produtores de calçado, com quotas de 0,4% e 1,7% respetivamente. A China continua a liderar o mercado mundial de calçado, quer como produtora quer como consumidora, mas está a perder terreno: perdeu dois pontos percentuais na sua quota de produção, ao mesmo tempo que países como a Índia, o Vietname, a Indonésia, a Turquia e o Bangladesh, bem como o Brasil, reforçaram a sua posição.

