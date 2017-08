Pub

É preciso restabelecer a confiança e avançar com diplomacia económica e realpolitik

Hoje os angolanos acordaram com a sensação de missão cumprida. As eleições decorreram com serenidade e quase todos os eleitores colocaram o voto na urna, à exceção de e 1300 eleitores de três províncias onde os boletins de voto tiveram dificuldades em chegar por causa do mau tempo do cacimbo, ou seja, a estação que mais se aproxima do inverno, ainda que com temperaturas moderadas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia