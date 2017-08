Pub

Para tentar sobreviver, a marca fundada em 1886 está a apostar em mercados como o Brasil e vendedoras mais jovens, sobretudo da geração millennial.

Com 131 anos de existência, a lendária marca de cosmética norte-americana Avon, que ficou famosa pela venda porta a porta, está em dificuldades. Nos últimos anos, as ações da empresa caíram 85% e as vendas encolheram de 11.000 milhões de dólares em 2011 para menos de 6.000 milhões em 2016.

