West Ham convenceu William e o médio vai pedir para sair

Clube inglês está em Lisboa, onde ficará pelo menos até à próxima terça-feira, para tentar fechar a contratação do internacional português. Trinta milhões foi a primeira oferta

William Carvalho deixou-se convencer com a proposta do West Ham e quer sair para a Premier League. A decisão do médio está tomada, sabe o DN, e agora o internacional português irá tentar que os leões o libertem para jogar no campeonato inglês.

Os primeiros contactos entre o médio de 25 anos e o West Ham realizaram-se no final do mês de julho e nas últimas horas o jogador leonino aceitou a proposta, daí que o emblema de Londres se tenha deslocado a Lisboa para tentar fechar a sua contratação.

O West Ham, aliás, já oficializou a oferta ao Sporting, no valor de 30 milhões de euros, valores que ainda não convencem o clube leonino, que também só admite a sua saída após os jogos do playoff da Liga dos Campeões, cuja derradeira partida será dia 23, em Bucareste, com o Steaua.

O clube inglês fez saber a William Carvalho que ficará em Lisboa até à próxima terça-feira, quando os leões defrontarem o Steaua no primeiro jogo do playoff, deixando nas mãos do internacional português a tarefa de convencer o Sporting a vendê-lo.

Jorge Jesus, treinador dos leões, também abordou ontem a possibilidade de saída do médio, e de Adrien, não as descartando. "Sei que são dois jogadores cobiçados e têm o mercado em cima. Tenho de trabalhar em função do momento, que é o dia-a-dia, e por isso se surgirem coisas novas tenho de estar preparado. O Sporting preparou-se. Agora, não é verdade que tenham falado comigo para sair, nunca me propuseram isso", disse.

Ao DN, fonte do Sporting negou qualquer conversa entre William Carvalho e a SAD.

Jorge Jesus e o PC deixado na Luz

Entretanto, no lançamento da partida desta noite em Alvalade com o V. Setúbal (20.30, Sport TV1), Jorge Jesus abordou a questão levantada esta semana por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, que revelou uma alegada proposta de Domingos Soares de Oliveira, administrador do Benfica, para que se cometesse um crime informático, inspecionando o computador que Jesus utilizava na Luz quando orientava as águias, aquando da saída do técnico para Alvalade. Jesus disse apenas que perdeu seis anos de trabalho.

"Sabem o que é o disco de um computador? Nesse disco estavam seis anos do meu trabalho e, basicamente, o Benfica ficou com o meu trabalho. É só isso", referiu o treinador, esperançado em repetir esta noite a exibição na Vila das Aves perante os sadinos. "Queremos fazer o que fizemos nas Aves, um jogo bem conseguido, com muita segurança, onde possamos mostrar a nossa capacidade coletiva e individual, proporcionar aos nossos adeptos um bom jogo e ganhar", referiu.