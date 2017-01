Pedro Madeira Rodrigues diz que "pessoas já não levam a sério" Bruno de Carvalho

Pub

Candidato à presidência dos verde e brancos

Pedro Madeira Rodrigues, um dos candidatos às eleições no Sporting, marcadas para dia 4 de março, criticou esta segunda-feira a liderança de Bruno de Carvalho, salientando que "as pessoas já não o levam a sério"

"Há quatro dias vimos Bruno de Carvalho a dizer bem do Conselho de Arbitragem, entretanto mudou outra vez, as pessoas já não o levam a sério", referiu o candidato, fazendo depois o balanço dos anos de Bruno de Carvalho como presidente dos verde e brancos e comentando as alegadas queixas dos leões às equipas de arbitragem.

"Foram mais quatro anos perdidos. Não queremos benefício, só que o Sporting não seja prejudicado. Trabalharemos para resolver problemas e não estarmos sempre a queixar-nos. É fundamental autocrítica, sem deixarmos de estar atentos e defender os interesses do Sporting, porque sabemos que há quem nos queira mal", salientou.