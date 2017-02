O novo Estádio José Alvalade, por Madeira Rodrigues

Pub

Projeto para fechar fosso e mudar as cores das cadeiras avança em maio, caso vença as eleições de dia 4 de maio e custa 1, 5 milhões de euros.

Pedro Madeira Rodrigues apresentou esta sexta-feira o seu projeto para o Estádio José Alvalade. Caso saia vencedor das eleições de dia 4 de março, o candidato, 45 anos, promete não só fechar o fosso, mas também mudar as cores das cadeiras para dois tons de verde. O projeto está orçado em 1,5 milhões de euros.

O fim do fosso resulta, também, na criação de três novas filas perto do relvado, acrescentando assim 1800 lugares aos 50.044 que o recinto prevê atualmente. A ideia de Madeira Rodrigues é "permitir aos adeptos maior aproximação aos intervenientes do jogo".

Caso vença, as obras irão arrancar em maio, depois do fim do campeonato, e terão um período "perto dos dois, três meses", avança o empresário.

