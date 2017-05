Pub

Bebeto, antigo internacional brasileiro, é pai do médio do Estoril que vai reforçar os leões. E ao DN não esconde a sua felicidade por ver o filho atuar num "clube de ponta"

"A partir de hoje o Sporting tem mais um adepto. O Mattheus é um menino de ouro e tenho a certeza de que vai evoluir e ajudar o Sportingem em muitas conquistas." Palavras de Bebeto ao DN, o antigo internacional brasileiro, pai do novo reforço leonino, o médio Mattheus, ex-Estoril, que logo aos dois dias de vida foi alvo de uma homenagem quando o pai fez o célebre gesto "embala-neném", ao festejar o segundo golo do Brasil na vitória frente à Holanda nos quartos-de-final do Mundial de 1994, disputado nos Estados Unidos.

Bebeto recebeu a notícia da transferência do filho para o Sporting no domingo à noite. "Disse-me que na segunda-feira [ontem] ia realizar testes médicos e assinar. Fiquei muito feliz. Eu e toda a família. O Sporting é um clube de ponta, que luta por títulos. E tem um dos melhores treinadores da Europa e do mundo. Acredito que com Jorge Jesus o Mattheus ainda vai evoluir muito e tornar-se um melhor jogador", acrescentou Bebeto, lembrando que já simpatizava com o Sporting devido a um negócio feito no passado quando era agente de jogadores: "Sempre gostei do clube. Há uns anos levei para lá o Moisés [defesa central brasileiro] e cheguei a estar no estádio convidado para um congresso."

Lembramos a Bebeto que Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, também simpatiza com o Sporting, devido à ligação do pai ao clube - já admitiu que gostava de treinar o clube. "Ele é o meu ídolo. Ainda muito recentemente ele esteve em Portugal a assistir a um jogo do Sporting e há uns tempos estivemos juntos num evento no Brasil. E ele disse-me que o Mattheus estava muito bem visto na Liga portuguesa", referiu.

Mattheus, de 22 anos, realizou ontem os habituais testes médicos, assinou um contrato válido por cinco épocas e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O jogador, que nesta temporada realizou 32 jogos (contabilizando todas as provas) e apontou dois golos pelo Estoril, chega a Alvalade num negócio que rendeu aos cofres do clube canarinho cerca de um milhão de euros.

O médio brasileiro chegou a Portugal na temporada 2014-15, por empréstimo do Flamengo, clube onde se formou, e por cá ficou três temporadas. Na nova época vai tentar brilhar em Alvalade.

Piccini oficializado até 2022

Mattheus não foi o único reforço oficializado ontem pelo Sporting com vista à nova época. O defesa italiano Cristiano Piccini assinou até 2022. O lateral-direito que jogava no Bétis, da I Liga espanhola, ficou com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e terá custado cerca de 3,5 milhões de euros.

"Podem esperar de mim muito trabalho, qualidade na hora de subir no corredor direito, vontade de fazer muitas assistências e até alguns golos. Sou um jogador ofensivo, um lateral que gosta de galgar terreno junto à linha e ainda tenho uma boa capacidade física", definiu-se em declarações ao jornal do Sporting, apontando os seus objetivos: "Quero melhorar e ajudar o Sporting a ganhar títulos. Acredito que podemos ser muito felizes nos próximos anos", rematou.

Cristiano Piccini é um defesa à imagem de Jorge Jesus, alto (1,90 metros) e muito ofensivo. Fez toda a sua formação na Fiorentina e estreou-se pela equipa principal apenas com 18 anos. Seguiram-se vários empréstimos a clubes italianos e assinatura pelo Bétis de Sevilha, clube que representou nas últimas três temporadas, pelo qual realizou 58 jogos e apontou três golos, por sinal todos nesta temporada.