Leões pedem interdição do Estádio da Luz

Depois de um processo no IPDJ, Sporting faz queixa ao Conselho de Disciplina devido ao apoio do clube encarnado às claques ilegais

O Sporting apresentou esta quinta-feira uma participação no Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a pedir a interdição do Estádio da Luz devido ao apoio do clube às claques ilegais.

Na participação feita ao CD da FPF, os leões defendem que o Benfica autoriza e facilita a entrada a elementos de claques para sítios estratégicos do estádio, assim como de adereços e outro tipo de material de apoio.

Esta é a segunda tomada de posição do Sporting relativamente às claques do Benfica, depois de um processo posto no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), por defenderem que o Benfica apoia as claques Diabos Vermelhos e No Name Boys, nenhuma delas legalizada no IPDJ