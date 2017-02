Jesus: "O Rui deu-nos praticamente a vitória"

Pub

Treinador do Sporting reconheceu a importância do guarda-redes no jogo com o Rio Ave, deste sábado. Leões venceram com um golo de Alan Ruiz (1-0).

"Não sofremos golos, e esse foi um dado positivo. É verdade que o Rui hoje esteve muito bem, e praticamente conseguiu dar-nos esta vitória, porque teve momentos dignos do grande guarda-redes que é", elogiou Jorge Jesus, após a partida com o Rio Ave. O guardião de 29 anos completou 400 jogos pelo Sporting este sábado com uma grande exibição.

Apesar da vitória, o treinador leonino reconheceu que a primeira parte dos leões deixou a desejar: "Na primeira parte tivemos momentos complicados após a perda de bola, o posicionamento do nosso corredor central na perda de bola não nos dava tempo para recuperar, e o Rio Ave com o Gil Dias e o Rúben Ribeiro entre linhas aproveitou isso bem. Na segunda parte corrigimos, e com a entrada do Bryan controlámos melhor o jogo. A prioridade era ganhar e, sem termos oportunidades para chegar ao 2-0, o Rio Ave também não as teve para fazer o 1-1."

Sobre a lesão de Adrien, que saiu de maca, o técnico disse desconhecer o real estado do capitão, que falha o jogo do Estoril, por castigo, já que viu o quinto cartão amarelo. "Sofreu um traumatismo no joelho que já o tinha feito parar, não posso dar mais dados porque não sei, vai ser reavaliado. De qualquer maneira não poderia jogar no Estoril por causa do quinto amarelo", lembrou.

Jesus reiterou ainda a ideia de que já não acredita na conquista do título e que os objetivos são outros: "Temos de ser realistas não adianta branquear a situação, se estivesse a estes pontos de uma só equipa diria que sim. De duas, é muito mais complicado. Mas é importante continuarmos neste caminho, hoje o Sporting não fez um jogo com a qualidade técnico-tática dos outras noites, mas foi uma equipa com alma, compromisso e disciplinada. É assim que também se ganham jogos. O Rui hoje ajudou-nos, também houve outros jogos em que não esteve tão bem e eu confiei sempre nele, hoje foi a compensação."