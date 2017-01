Pub

Treinador diz que é ponto de honra ser campeão pelo Sporting, aponta dedo à arbitragem e vê no abaixamento de forma de William e Adrien uma das razões do menor rendimento

Jorge Jesus começou a entrevista à Sporting TV a explicar a razão pela qual o Sporting dista dez pontos do primeiro lugar.

"A partir da 13.ª/14.ª jornada começámos a perder alguns pontos para os nossos rivais, alguns por nossa culpa, como o jogo com o Sp. Braga e o do Legia, mas também fruto de decisões que nos empurraram para esta pontuação. Os motivos? O motivo principal é a arbitragem, ainda no último jogo nós ganhámos mas a terceira equipa não nos deixou ganhar. Fizemos o 3-2 dentro das leis do jogo", começou por dizer o técnico que apela à implementação do videoárbitro.



"Todos os desportos têm essa ferramenta que ajuda a tomar decisões. E os árbitros têm a mesma opinião, que o videoárbitro os pode ajudar no futuro. Para o futebol é fundamental. O caminho é exatamente esse. Com o videoárbitro o Sporting não estava nesta pontuação. Tínhamos saído da Madeira com uma vitória e não com um empate. Os pontos que perdemos pela terceira equipa têm.-nos colocado numa posição instável que nos tem criado a todos nós comportamentos de insegurança", referiu.



Em seguida, Jesus enunciou alguns fatores pelos quais o Sporting não tem estado tão bem. "Houve a saída de alguns jogadores que eram fundamentais, nós até começámos o campeonato bem adaptando-nos ao que estava a acontecer. O coração da equipa era muito forte o ano passado, William, Adrien e João Mário faziam um corredor central muito forte. E a verdade é que o William e o Adrien não têm rendido tanto como no ano passado e eles são o coração da equipa. Depois, a partir do momento em que não ganhas tanto os jogadores e os adeptos ficaram com menos confiança. O que se tem que fazer é trabalhar em cima desse problema", explicou

Luta pelo título

Após o jogo do Marítimo, as palavras de Jesus foram encaradas como se tivesse desistido da conquista do título. À Sporting TV o treinador desmente ter abdicado da luta pelo primeiro lugar: "Encaro da mesma maneira, enquanto matematicamente for possível pensamos que temos todas as possibilidades que os outros rivais, mas a redução de jornadas será favorável a quem for à frente. Este momento menos bom tem de ser ultrapassado com um sentido muito coletivo de todos. Mandar a toalha ao chão... isto não é boxe. Não mandamos a toalha ao chão mas há um comportamento de quem está em primeiro e de quem não está.Temos todas as capacidades para chegarmos a frente."

Jesus garante mesmo que tem um objetivo traçado desde que assinou pelos leões: "É um ponto de honra ser campeão nacional pelo Sporting. Vim com o objetivo concreto de ser campeão, reduzir o espaço entre o Sporting e os dois rivais. Sei perfeitamente qual é a diferença que havia, no primeiro ano nivelámos por cima, não fomos campeões por milagre. Há que caminhar, que nos reorganizarmos, criar estruturas para que o futebol tenha uma retaguarda forte, que não abane ao primeiro percalço. A equipa não pode abanar, tem que ter uma estrutura forte de comunicação, e não só, para depois não dar azo a todos estes episódios quando a gente não ganha."

Jesus já tinha dito que não abandona projetos a meio o que significa que não se despede. "Isso está fora de questão. Se neste momento temos a pontuação que temos tens que saber porquê e recuperar. E continuar com este projeto, que é comigo e com o presidente. Temos que crescer como equipa e fazendo uma organização como o presidente está a fazer, com uma estrutura forte para o futebol.

Relação com o presidente

Bem a propósito Jesus aborda a relação com Bruno de Carvalho, uma relação que muitas vezes é pontuada com notícias a dar conta de divergências e afastamento.



"Tem sido uma relação de trabalho muito boa, trabalhamos em equipa os dois desde o primeiro dia, continuamos a trabalhar. Desde o primeiro dia que há uma estratégia dos nossos rivais para dividir o presidente e o treinador, para denegrir a minha imagem. Desde que ele me convidou que confia em mim, continua a confiar, confio no trabalho dele, ele tem feito uma evolução muito grande do que é a estrutura do futebol para sermos campeões. Para ser campeão não chega termos bons jogadores, é preciso envolver um leque de pessoas à volta para combater momentos menos bons e não abanarmos tanto. É um trabalho a médio e longo prazo e todos os dias. O importante é ter presidentes adeptos com sentimentos e paixões pelos clubes e não presidentes com outras valências que não tem a ver com a paixão do futebol. Estamos todos embebidos contra tudo e contra todos. Desde que Bruno de Carvalho chegou ao futebol tornou-se um incómodo para os rivais, com a minha contratação ainda pior."

Uma curiosidade, Jesus diz que vê "muito basquetebol" e admite ser "fanático" por Vale Tudo.