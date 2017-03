Bruno de Carvalho reeleito com números a rondar os 90%

Pub

Anúncio oficial dos resultados ainda não foi divulgado, mas Bruno de Carvalho já festeja em Alvalade

Bruno de Carvalho, 45 anos, venceu as eleições do Sporting e foi reeleito presidente do clube de Alvalade para os próximos quatro anos, mas ainda falta o anúncio oficial dos resultados.

O candidato da lista A, Pedro Madeira Rodrigues, já deu uma conferência de imprensa a admitir a derrota na sua sede de campanha: "Perdi por larga margem. Desejo-lhe [a Bruno de Carvalho] sucesso desportivo e que consiga ser campeão".

Rui Barreiro, apoiante de Madeira Rodrigues, disse na TVI24 que a margem de Bruno de Carvalho ronda os 90% dos votos. A Sporting TV avançou também com a mesma percentagem.

Um porta voz oficial do clube avançou que os resultados devem ser conhecidos perto das 3.00.

