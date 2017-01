Pub

Presidente do Sporting defende que a equipa deveria ser líder da I Liga, com mais cinco pontos do que o Benfica

Bruno de Carvalho defendeu, na sua página de candidato à presidência do Sporting no Facebook, que os leões já foram lesados em 12 pontos nesta época, inclusive no jogo contra o Benfica, defendendo assim que a formação leonina deveria estar na frente do campeonato.

"Os erros constantes das arbitragens adulteraram a classificação actual do campeonato, colocando em causa a vida pessoal e profissional de atletas, equipa técnica e dirigentes", queixa-se o presidente do Sporting, candidato a um segundo mandato em Alvalade, atribuindo também às arbitragens a saída da Taça da Liga.

Bruno de Carvalho voltou a insistir que o Sporting é um clube que faz bem ao futebol. "Temos sido o Clube que mais propostas construtivas e que mais tem lutado pela credibilização e dignificação da arbitragem e, em troca, em vez de vermos melhorias somos constantemente prejudicados - incompreensível e a deixar no ar muitas dúvidas que nada ajudam a arbitragem e, consequentemente, o futebol", escreveu.

"O rumo certo está encontrado e não será tudo isto que se está a passar que nos vai tirar do mesmo. Existem coisas internas a rever, várias, mas nunca deixemos de ter atenção aos jogos fora do relvado pois esses existem, condicionam, e já nos custaram esta época pelo menos 12 pontos (e mais ainda os que foram perdidos por quebra de auto-estima e estabilidade emocional) e a saída prematura da Taça da Liga", reforçou.

O Sporting está, atualmente, a 10 pontos do Benfica na I Liga, por isso Bruno de Carvalho defende que os leões deveriam ser líderes com mais cinco pontos do que as águias.