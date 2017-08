Bombardeiro holandês resolveu já no limite

Pub

O Sporting somou ontem mais três pontos no campeonato, mas só a cinco minutos do fim respirou de alívio, quando Bas Dost ganhou um penálti que o próprio se encarregou de converter.

Com três alterações no onze da primeira jornada (William está lesionado e a ser negociado com o West Ham, Coentrão tocado e Bruno Fernandes ficou no banco por opção), o Sporting começou ontem por mostrar-se uma equipa muito mandona e veloz, sobretudo durante os primeiros 20 minutos.

Podence e Gelson Martins davam muita velocidade na frente de ataque e no início do jogo a defesa sadina demorou a encaixar no jogo dos jovens leões. Se Gelson colocou a cabeça de Nuno Pinto em água, sobre a esquerda, com os seus dribles e cruzamentos para a área, o pequeno e irrequieto Podence levava consigo os centrais para abrir espaço para o avançado Bas Dost.

Esta, era, de facto a ideia de Jorge Jesus: muita velocidade e espaços abertos para o poderoso avançado holandês. Foram quase asfixiantes os primeiros 20 minutos, com o V. Setúbal a recuar muito as suas linhas, tal era a pressão do leão. Faltou, contudo, esclarecimento no último setor e as bolas chegarem em condições a Bas Dost. Aliás, o Sporting só conseguiu mesmo criar uma situação clara de golo antes do intervalo, aos 7", por Gelson Martins.

Com o passar dos minutos o V. Setúbal ganhou confiança, pois viu o Sporting perder o tal ritmo alucinante dos primeiros 20 minutos, e aos poucos lá se atreveu a passar do meio-campo. Foram poucas as vezes, mas as suficientes para quebrar um pouco a estratégia ofensiva leonina, que, tal como os sadinos, não conseguia acertar um remate enquadrado com a baliza antes do descanso.

Tendo a necessidade de fazer mais, o Sporting reentrou novamente muito forte e aos 45 segundos da 2.ª parte Adrien já tinha acertado na trave. Consciente de que o V. Setúbal continuaria com as linhas baixas, Jorge Jesus optou por um meio-campo mais pressionante, juntando Battaglia lado a lado com Adrien.

Esta estratégia proporcionou que os leões não só jogassem pelas alas, como também pelo centro do terreno, fazendo que os sadinos abrissem mais espaços. A ideia era que a bola chegasse mais vezes à área e em condições. E isso acabou por acontecer, mas ora Bas Dost, ora Doumbia, que entrou para o lugar de Podence, quase nunca acertaram com a baliza.

Aliás, a primeira vez que os leões acertaram na baliza foi aos 63", em remate acrobático de Mathieu. Houve muitas mais oportunidades, mas os leões deixavam-se apoderar pelos nervos. Jogando quase exclusivamente no meio--campo sadino (os de Setúbal só aos 60" fizeram um remate, por alto), o leão parecia atascado e já quase ninguém acreditava no triunfo quando, a cinco minutos do fim, Bas Dost foi empurrado na área e ganhou o penálti salvador.