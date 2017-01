Adrien sofreu traumatisco na coluna cervical, mas já teve alta

Pub

(ATUALIZADA) Capitão leonino foi atingido na cara por Luís Aurélio e foi substituído aos 37 minutos de jogo, por Elias.

Adrien Silva saiu lesionado do jogo com o Feirense, este domingo, sendo substituído aos 37 minutos de jogo, por Elias, depois de um choque duro com Luís Aurélio.

O jogador do Feirense atingiu o capitão do Sporting na cara com a perna, deixando Adrien queixoso. Poucos minutos depois o médio leonino cair no relvado com muitas dores, tendo abandonado o relvado de maca e com um colar cervical.

O leão seguiu para o hospital, com Bruno de Carvalho a acompanhar as incidências até o jogador entrar na ambulância.

Já no hospital, o jogador foi sujeito a exames complementares e diagnosticado um traumatismo cervical. Mas segundo informação do Sporting, Adrien já teve alta. Quanto ao tempo de paragem do médio, só nos próximos dias se saberá.

