Wei Shibao pode juntar-se a Hulk no ataque do Shanghai SIPG

O clube chinês de futebol Shanghai SIPG, cujo treinador é o português André Villas-Boas, admitiu esta segunda-feira estar em contacto com o Leixões, que compete na II Liga portuguesa, para contratar o avançado chinês Wei Shihao.

"Por enquanto, estamos em fase de conversações. A nossa postura é: desde que seja bom para o desenvolvimento do jovem jogador, consideramos a sua contratação", afirmou o presidente do SIPG, Chen Xuyuan, durante um evento de lançamento da época, em que esteve presente Villas-Boas.

Chen não confirmou se a intenção do clube passa garantir apenas o empréstimo do jogador ou a sua contratação definitiva.

No mês passado, a Associação de Futebol da China anunciou que todos os clubes terão de contar com um jogador chinês sub-21 no 'onze'.

Wei Shihao, que já passou por Boavista e Feirense, jogou apenas cinco minutos esta época ao serviço do Leixões.

No Shangai SIPG, que terminou a última edição da superliga chinesa em terceiro lugar, atuam os antigos jogadores do FC Porto Ricardo Carvalho e Hulk e o médio brasileiro Óscar.

A superliga chinesa decorre entre março e outubro.