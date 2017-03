Pub

José Couceiro, treinador do V. Setúbal, recusou este sábado a ideia de poder enfrentar amanhã, no jogo da 26.ª jornada da Liga, um FC Porto fragilizado pela eliminação da Liga dos Campeões.

"Vamos ter um jogo com grau de dificuldade muito elevado. O FC Porto está bem e é poderoso. Não creio que o jogo com a Juventus, a meio da semana, tenha influência na motivação ou cansaço", disse em conferência de imprensa.

De forma a contrariar a ideia de os azuis e brancos poderem entrar fragilizados no Estádio do Dragão, o técnico dos sadinos sublinha o bom momento que atravessam no campeonato, considerando que estão mais fortes do que na primeira volta.

"A base é a mesma, mas estão mais confiantes, como provam as nove vitórias consecutivas na prova e o facto de estarem a um ponto do líder Benfica, adversário que defrontam na próxima jornada. Penso que este é o melhor FC Porto da época", afirmou.

A contribuir para a fase que o oponente atravessa, diz José Couceiro, está a chegada do avançado brasileiro Soares à equipa.

"É visível que o FC Porto subiu de rendimento com a chegada de Soares. Quem marca tantos golos em pouco tempo torna-se um jogador fundamental na estrutura. Foi uma contratação em cheio no mercado de janeiro", referiu.

Apesar de atribuir o favoritismo ao adversário, o treinador do conjunto setubalense promete tudo fazer para tentar roubar novamente pontos aos 'dragões' [0-0 no jogo da primeira volta].

"Vamos manter a nossa postura e forma de jogar. Temos as nossas ambições. Vamos ter de fazer golo, não vamos jogar para o 0-0. O FC Porto marca na esmagadora maioria dos jogos que faz", lembrou.

Sobre o balanço histórico desfavorável nos duelos do Vitória de Setúbal com os portistas, José Couceiro frisa que a sua equipa já travou os 'grandes' esta época.

"Na primeira volta, empatámos com o FC Porto [0-0], algo que o clube não fazia há 19 anos, ganhámos ao Benfica [1-0], que não acontecia há 18 anos, e, na Taça da Liga, ganhámos ao Sporting [2-1], depois de na época passada termos sido goleados [6-0]", recordou.

Frente ao FC Porto, o Vitória de Setúbal está impedido de utilizar o médio Mikel Agu e o avançado Zé Manuel por estarem cedidos pelos 'dragões'. Depois de cumprir castigo, o defesa Nuno Pinto volta a ser opção para o treinador José Couceiro.