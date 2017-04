Pub

O Eldense perdeu com o Barcelona B, por 12-0, um resultado histórico que levantou suspeitas e levou o clube a fechar portas.

O treinador do Eldense, Fran Ruiz, foi detido esta terça-feira por suspeita de corrupção, segundo o jornal espanhol Marca. O Eldense perdeu com o Barcelona B, por 12-0, um resultado histórico que levantou suspeitas e levou o clube a fechar portas.

Além disso resolver denunciar o contrato com um grupo investidor italiano, alegadamente com ligações a apostas ilegais com resultado combinado.

"Há jogadores que apostaram verbas muito, muito altas. 8-0 ao intervalo e 12-0 no final de jogo", afirmou Cheikh Saado, avançado nascido na Mauritânia, que denunciou na redes sociais o caso, ele que estaria para ser titular e ficou no banco... recusando depois entrar na segunda parte do jogo.

Esta terça-feira, Fran Ruiz foi detido, após denúncia do próprio presidente do clube que alinha da 2.ª Divisão do campeonato espanhol, que só esta época já teve três presidentes, sete treinadores e 52 jogadores.

As apostas ilegais são uma ameaça cada vez maior à verdade desportiva. Na semana passada cinco jogadores, além de Abel Silva (ex-campeão do Mundo de Riade) e um elemento dos Super Dragões, foram detidos em Portugal, por alegadamente, estarem num esquema de viciação de resultados e apostas ilegais.