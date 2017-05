Suspensão de jogo do Feirense nas casas de apostas volta a levantar suspeitas

Pub

A Santa Casa não vai aceitar mais apostas no 'Placard' para o jogo de hoje entre Paços de Ferreira e o Feirense e vai anular as apostas registadas até ao momento

O jogo Paços de Ferreira - Feirense foi suspenso no Placard, o jogo de apostas desportivas da Santa Casa, e não está a ser oferecido também no site da Betclic. Assim, só uma das casas de apostas desportivas legais em Portugal está neste momento a disponibilizar o encontro, que se realiza este sábado às 18.15, em Paços de Ferreira.

É o segundo jogo do Feirense suspenso por casas de apostas este ano, depois de um jogo contra o Rio Ave ter dado muita polémica. Em causa estarão elevados montantes apostas no Feirense - tal como há meses, o prognóstico favorecido é a vitória do clube de Santa Maria da Feira.

Na única casa de apostas que disponibiliza o jogo, aliás, o Feirense aparece como claro favorito, apesar de jogar fora e de estar apenas com mais quatro pontos do que o Paços na tabela da I Liga. Além disso, o Paços só registou duas derrotas em casa esta temporada, uma com o Sporting e outra com o Moreirense, a 20 de janeiro, e naõ perde há várias jornadas.

Em comunicado, a Santa Casa informa que o seu departamento de jogos "decidiu não aceitar mais apostas" para o jogo e vai proceder à "anulação das apostas registadas até ao momento, cumprindo o disposto no regulamento do jogo".

Este é a segunda vez que o Feirense está nesta situação este ano, sendo que as apostas no jogo caseiro com o Rio Ave, da 20ª jornada, também foram suspensas - a partir dessa altura deixou de ser possível registar apostas naquele jogo, embora todas feitas anteriormente tenham sido pagas. Na altura, o Departamento de Jogos da Santa informou que decidiu suspender a aceitação de apostas "atendendo ao volume atípico de apostas registado e ao risco financeiro envolvido", algo que está previsto na portaria que regulamenta o jogo Placard.

O Ministério Público decidiu dias mais tarde instaurar inquérito.