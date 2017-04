Pub

Jorge Simão vai deixar os arsenalistas no final desta época, apesar de ter mais um ano de contrato. O presidente António Salvador já decidiu que irá apostar no atual técnico da equipa B

Abel Ferreira é o nome escolhido para assumir a equipa principal do Sporting de Braga em 2017-2018, uma decisão que está tomada e que acarreta a dispensa do atual treinador dos bracarenses, Jorge Simão, que assinou até junho do próximo ano.

Ao que o DN apurou, António Salvador está decidido a apostar no atual treinador da equipa B, depois de considerar que Jorge Simão desaproveitou a oportunidade de que dispôs ao suceder a José Peseiro, que não aguentou a dupla eliminação na Liga Europa e na Taça de Portugal no final do ano passado.

O ainda treinador dos arsenalistas definiu os 65 pontos como meta a alcançar, quando foi apresentado, mas, para além de essa ser uma meta irrealista nos dias que correm, o Sp. Braga falhou a conquista da Taça da Liga, na final diante do Moreirense, e está igualado no quarto lugar com o rival V. Guimarães. Mais, se o campeonato terminasse agora os vimaranenses ficariam à frente por terem vantagem no confronto direto.

Quando Jorge Simão pegou na equipa, proveniente do Desportivo de Chaves, o Sp. Braga tinha acabo de saltar para o terceiro lugar isolado após um triunfo em Alvalade e, ironicamente, sob o comando de Abel Ferreira.

A partir daí não foram só os resultados a causar mossa. Primeiro o embate com André Pinto, o capitão de equipa, que agitou o balneário. Depois as sucessivas lesões que causaram alguma desconfiança entre a equipa técnica e o departamento médico, uma espécie de diferendo que só terminou com a intervenção presidencial. Finalmente a aquisição de futebolistas ao Desp. Chaves, pedidos expressos de Jorge Simão a que o departamento de scouting não deu um veredicto positivo. Contas feitas, entre o treinador e ainda os dois jogadores comprados aos flavienses, Paulinho e Rafael Assis, os bracarenses gastaram sensivelmente dois milhões de euros.

Também o estilo de jogo foi muito criticado internamente, pois o Sp. Braga com os últimos treinadores foi habituando os adeptos a ser uma equipa com muita posse de bola, visto quase como um clube grande na maneira como os adversários o encaram. Com Jorge Simão, o ataque rápido - "em cinco segundos" - mereceu muitas análises negativas por parte, inclusivamente, de alguns futebolistas acostumados a um estilo de futebol bem diferente daquele que o atual técnico defende.

Contudo, este era o menor dos problemas desde que a bola fosse entrando... o que não tem acontecido com a frequência desejada por António Salvador, que, sabe o DN, não avançou já para a rutura com Jorge Simão porque também nesta época já chegou a acordo com José Peseiro, que auferia um ordenado anual próximo do meio milhão de euros livres de impostos.

E, apesar de não ter exigido o segundo ano de contrato ao clube, o antigo treinador de FC Porto e Sporting continua a receber do Sp. Braga até final da corrente temporada. Não só ele como também a restante equipa técnica que o acompanhava.

Abel Ferreira está há três temporadas como treinador da equipa B dos bracarenses depois de ter sido jogador (defesa direito) do clube durante uma época e meia (2004 a 2006), antes de se transferir para o Sporting. Conhece, por isso, os cantos à casa e tem passado gradualmente pelas mais variadas etapas. Com 38 anos cumpridos recentemente, chegou a hora de mostrar o que vale, pois é ele o eleito de António Salvador para tentar aproximar o Sp. Braga dos grandes o mais rapidamente possível. Até porque há um objetivo ambicioso a cumprir nos próximos quatro anos: ser campeão nacional.

Contactado pelo DN, fonte oficial do Sporting de Braga não quis tecer quaisquer comentários sobre esta notícia, sublinhando apenas que o treinador é Jorge Simão e tem contrato para cumprir.