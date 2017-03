Pub

Cristiano Ronaldo passou a ser o futebolista mais bem pago a nível mundial e José Mourinho continua a ser o treinador que mais embolsa: a conclusão é da lista "Salários das Estrelas", divulgada esta segunda-feira pela France Football e que se será analisada em mais detalhe na próxima edição impressa da revista francesa.

A principal novidade da tabela, feita com base nos salários brutos, prémios e receitas publicitárias da temporada 2016/17, é que CR7 ultrapassou Lionel Messi. O futebolista português do Real Madrid surge na tabela com 87,5 milhões de euros de ganhos, contra 76,5 do argentino do Barcelona. O brasileiro Neymar, do Barcelona (55,5 milhões), o galês Bale, do Real Madrid (41 milhões), e o argentino Lavezzi, do China Hebei Fortune (28,5 milhões), completam o top5.

Entre os treinadores, José Mourinho, treinador português do Manchester United, volta a encabeçar a tabela, com 28 milhões de euros. O segundo da lista é o italiano Marcello Lippi, selecionador da China, com 22,5 milhões. O francês Laurent Blanc, ex-Paris SG (20 milhões), o italiano Carlo Ancelotti, do Bayern Munique, (15,8 milhões), e o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City (14,5 milhões), são os outros nomes de topo no ranking dos técnicos que mais ganharam em 2016.

Do extenso trabalho Salaires des Stars da France Football, faz parte ainda a lista dos futebolistas mais bem pagos da lista francesa. Só Radamel Falcao, jogador colombiano do Mónaco, se intromete num top5 de atletas do milionário PSG: o avançado, antigo jogador do FC Porto, surge em segundo lugar, com os 13,6 milhões de euros em 2016. A tabela é encabeçada pelo brasileiro Thiago Silva, com 15,5 milhões.