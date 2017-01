Pub

O Celta garantiu a presença nas meias-finais da Taça do Rei, onde já está o Atlético de Madrid e o Alavés

O Real Madrid falhou esta quarta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça do Rei de Espanha ao não ir além do empate 2-2 diante do Celta de Vigo, em jogo disputado no Estádio dos Balaídos.

Os merengues estavam obrigados a dar a volta a uma desvantagem de 1-2 consentida na primeira mão em casa, mas viram os galegos colocarem-se em vantagem graças a um autogolo de Danilo já perto do intervalo.

Aos 62 minutos, Cristiano Ronaldo ainda conseguiu o empate, alimentando a esperança na reviravolta, mas, a cinco minutos do final, o dinamarquês Daniel Wass recolocou os galegos em vantagem, sentenciando a eliminatória. O Real Madrid ainda conseguiu chegar ao empate já perto do fim por Lucas Vazquez, um golo insuficiente para a equipa de Zinedine Zidane.

Nos outros jogos da noite, o Atlético de Madrid confirmou o apuramento na visita a Eibar. Após ter ganho por 3-0 em casa, os colchoneros empataram agora 2-2. José Giménez e Juanfran marcaram para a equipa da capital espanhola, que não contou com Tiago, tendo Sergio Enrich e Pedro León feito os golos bascos, onde o português Bebé foi titular.

Outra equipa que estará nas meias-finais é o Alavés, que recebeu e empatou a zero com o Alcorcón (II Liga), valendo aos bascos o triunfo de 2-0 alcançado na primeira mão.

Esta quinta-feira será conhecido o último semifinalista, com o Barcelona a receber a Real Sociedad. Os catalães partem para esta partida com uma vantagem de 1-0 alcançada em San Sebastián.