Polícia, contudo, não divulgou como vai executar este plano

A PSP confirmou esta tarde de sexta-feira as medidas de proteção adicionais às equipas de arbitragem, depois das ameaças que alguns, entre os quais Artur Soares Dias, foram sujeito na última quinta-feira, no centro de treinos, na Maia.

"Na reunião de hoje foram analisadas as atuais preocupações dos responsáveis da Federação portuguesa de futebol e da arbitragem relativamente à questão de segurança das equipas de arbitragem do futebol profissional, sendo definidos os canais de informação e pontos de contacto. A PSP vai continuar a acompanhar com permanência a situação de segurança das equipas de arbitragem de forma a garantir que todos tenham condições para livremente exercerem as suas funções. Além das medidas já em vigor, a adoção de novas medidas de segurança, em função da situação geral e concreta de cada equipa de arbitragem, vão ser feitas de acordo com avaliações de risco. A PSP não revelará publicamente as medidas adicionais que irá adotar, mas reafirma o seu empenho na prevenção de atos de violência e a responsabilização dos autores de qualquer facto ilícita que possa ocorrer. A PSP apela a todos os agentes desportivo, intervenientes, público e adeptos que tenham comportamento e discurso responsáveis", revelou o diretor de comunicação Hugo Paiva.