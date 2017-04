Pub

O português Ricardo Pereira marcou um dos golos da equipa do sul de França

O Paris Saint-Germain poderá ter hipotecado a possibilidade de revalidar o título de campeão de França, ao perder na deslocação a Nice por 3-1.

Com este resultado o PSG fica a três pontos do líder Mónaco, embora a equipa de Leonardo Jardim ainda tenha um jogo em atraso. Ou seja, os monegascos, onde jogam também Bernardo Silva e João Moutinho, ficaram agora com uma margem maior para a conquista do título, quando os parisienses têm apenas três jornadas por disputar.

O italiano Mario Balotelli abriu o marcador para o Nice, aos 26 minutos, tendo Ricardo Pereira, lateral português emprestado pelo FC Porto, aumentado para 2-0 no início do segundo tempo.

O brasileiro Marquinhos ainda reduziu a desvantagem do PSG, mas em cima do minuto 90 Donis sentenciou a partida, tendo a equipa de Gonçalo Guedes, que ficou no banco, perdido ainda Thiago Motta e Di María, que foram expulsos.