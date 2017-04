Pub

O presidente do Portimonense considerou este domingo que o regresso à I Liga de futebol, após seis anos de ausência, é um marco importante para clube, cidade e Algarve, fruto de um trabalho de toda a estrutura do clube.

"Estou muito feliz e é com enorme satisfação que comemoro a subida conseguida hoje, fruto de um trabalho coletivo, sendo o treinador Vítor Oliveira, um dos principais responsáveis por mais este feito", disse Fernando Rocha, em declarações à agência Lusa.

Segundo o presidente do emblema de Portimão, a subida à I Liga de futebol, a quatro jornadas do final do campeonato, reflete a qualidade do trabalho que foi desenvolvido ao longo da temporada, "não só pelos jogadores, equipa técnica, mas com toda uma estrutura de qualidade".

"Essa estrutura está montada e vamos mantê-la para manter o clube por muitos anos na I Liga", destacou Fernando Rocha, que aproveitou para "agradecer a sócios, apoiantes e jogadores, todo o apoio na caminhada que levou ao escalão principal do futebol português".

Para a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, a subida do Portimonense é "o realizar de um sonho", não só pessoal, como da população, e de grande importância para o município e para o Algarve.

"Como portimonense é para mim uma enorme alegria, pois sempre mantive a expectativa de que o clube subisse este ano, depois de no ano passado ter falhado esse objetivo, ficando a escassos pontos de ascender à I Liga", sublinhou a autarca.

Isilda Gomes agradeceu "a todos os que contribuíram para concretizar o sonho, nomeadamente à população, adeptos, responsáveis do clube, da SAD, jogadores e equipa técnica".

Também a Associação de Futebol do Algarve (AFA) saudou o regresso de um clube da região ao principal escalão.

"O Algarve voltará a estar representado na próxima época do escalão principal do nosso futebol, por via da meritória promoção do Portimonense, que está a rubricar uma campanha a todos os títulos notável, celebrando o feito a quatro jornadas do final da II Liga", lê-se num comunicado da estrutura algarvia, no qual acrescentam "as mais vivas felicitações" para clube e SAD do Portimonense.

A AFA enalteceu o regresso de um clube da região ao convívio entre os 'grandes', três anos depois da despromoção do Olhanense, apontando como objetivo a conquista do título nacional da II Liga.

"Consumada a subida, esta brilhante campanha poderá ainda conhecer novo e relevante motivo de festa, pois o título nacional da II Liga apresenta-se como um objetivo de todo exequível, expressando a AFA o desejo de ver a região celebrar de novo tal feito, com o Portimonense a repetir a façanha alcançada pelo Olhanense em 2008/09", concluiu a AFA.

O Portimonense garantiu hoje a subida à I Liga portuguesa de futebol, ao beneficiar da derrota do Varzim frente ao Sporting da Covilhã (4-0), na 38.ª jornada da II Liga.

Depois de ter perdido durante a manhã em casa do Académico de Viseu, por 1-0, o Portimonense pôde, com a derrota do Varzim, festejar o regresso ao primeiro escalão, no qual não estava desde 2010/11, com o treinador Vítor Oliveira a garantir a quinta subida consecutiva.