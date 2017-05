Pub

O chefe de estado Marcelo Rebelo de Sousa irá marcar presença num dos jogos da seleção portuguesa de futebol

O Presidente da República vai deslocar-se a São Petersburgo, na Rússia, entre 23 e 25 de junho, onde assistirá a um jogo da seleção portuguesa de futebol na Taça das Confederações, segundo uma resolução disponível na página do parlamento.

"Sua Excelência o Presidente da República requereu, nos termos do n.º 1 do artigo 129.º e da alínea b) do artigo 163.º da Constituição, o assentimento da Assembleia da República para se deslocar a São Petersburgo, entre os dias 23 e 25 do próximo mês de junho", refere o projeto, disponível na página da Internet da Assembleia da República.

De acordo com a Constituição, o Presidente da República só pode sair do país com autorização do parlamento.

Fonte da Presidência da República disse à Lusa que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, irá assistir a um dos jogos da seleção portuguesa de futebol na Taça das Confederações.

A Taça das Confederações, que vai contar pela primeira vez com a participação de Portugal, decorrerá de 17 de junho a 2 de julho, na Rússia.

A seleção portuguesa está integrada no grupo A, juntamente com a Rússia, o México e a Nova Zelândia.

O primeiro jogo da seleção no grupo A da Taça das Confederações está marcado para dia 18 de junho, frente ao México, na cidade de Kazan.

A 21 de junho, Portugal defronta em Moscovo a seleção anfitriã e, no dia 24, encontra-se em São Petersburgo com a Nova Zelândia, na terceira e última jornada da primeira fase.

No ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa assistiu a três jogos da seleção portuguesa de futebol no Euro 2016, em França, incluindo a final, que Portugal venceu.