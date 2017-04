Pub

Clube algarvio beneficiou da derrota do Varzim

O Portimonense garantiu matematicamente este domingo o regresso à I Liga. O clube algarvio treinado por Vítor Oliveira perdeu por 1-0 na deslocação ao campo do Académico de Viseu, mas beneficiou da surpreendente derrota caseira do Varzim diante do Sp. Covilhã, por 4-0.

O emblema de Portimão está assim de regresso aos escalão maior do futebol português, algo que não acontecia há seis anos.