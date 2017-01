Pub

Paulo Gonçalves (Honda) venceu, esta sexta-feira, a 11ª etapa do Dakar 2017, nas motos. O português foi o mais rápido a completar o percurso de 288 quilómetros cronometrados da ligação entre San Juan e Rio Cuarto, na Argentina. Foi a quarta etapa da carreira que conquistou na principal prova todo-o-terreno do Mundo.

O piloto português natural de Esposende foi o mais rápido do dia, na especial com 288 quilómetros cronometrados, somando mais uma vitória em etapas para a equipa oficial Honda. Gonçalves fez uma etapa ao ataque, liderando praticamente ao longo de todo o dia, tendo terminado com um total de 3h18min47s, menos 1min09s que o tempo do segundo classificado do dia, o espanhol Joan Barreda Bort.

"Hoje saí bem, fiz uma etapa muito boa, tentei atacar, tinha pilotos que estavam próximos mas procurei defender e manter sempre a luta pela vitória. Obviamente que o objetivo não era ganhar etapas, mas sim a prova. Fiz tudo o que estava ao meu alcance e seguramente que fizemos um grande trabalho de preparação para que a Honda pudesse ter os dois pilotos no pódio final. Infelizmente a situação não se proporciona, mas temos de estar satisfeitos com o que fizemos e por perceber que o trabalho feito daria os resultados pretendidos. Falta um dia, a mota está com um comportamento perfeito, vamos procurar terminar este Dakar da melhor forma possível!", disse Speedy Gonçalves, no final da corrida.

A derradeira etapa leva a caravana até de Río Cuarto a Buenos Aires onde terá lugar o pódio de chegada e a condecoração dos finalistas da edição de 2017 do Rali Dakar. Apenas um total de 64 quilómetros cronometrados separam a atribuição das classificações finais da prova.