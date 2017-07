Pub

Francisco Afonso tinha 78 anos e orientou o atual capitão da seleção nacional no Andorinha, na Madeira

O primeiro treinador de Cristiano Ronaldo morreu este domingo, aos 78 anos, noticiou o Jornal da Madeira. Francisco Afonso treinou o atual melhor jogador do mundo no início do seu trajeto como futebolista, no Andorinha, clube madeirense.

O Jornal da Madeira recorda que Francisco Afonso, professor primário e treinador de grande carisma no futebol jovem amdeirense, ganhou projeção internacional devido à carreira de Cristiano Ronaldo e foi entrevistado por várias publicações estrangeiras para falar das origens futebolísticas do jogador do Real Madrid.

"O Cristiano Ronaldo começou a treinar no Andorinha através do primo que já estava connosco. Lembro-me que treinávamos ao sábado de manhã, num campo de andebol alcatroado que pertencia a uma escola. Perto de casa havia um ringue onde passava grande parte do dia a jogar com os mais velhos. Penso que a dificuldade de competir com os mais velhos serviu para ele ser ainda mais determinado e não ter medo de arriscar", lembrou numa dessas entrevistas, citado pelo JM.