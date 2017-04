Pub

Defesa espanhol foi ferido no ataque ao autocarro da equipa alemã

Ferido no ataque da passada terça-feira ao autocarro do Borussia Dortmund, Marc Bartra já usou as redes sociais para sossegar os fãs.

No Instagram, o defesa espanhol publicou uma foto, em que se mostra sorridente, e escreve: "Como podem ver estou muito melhor. Obrigado a todos pelo apoio e mensagens. Toda a minha força para os meus colegas, adeptos, fãs e para a equipa no jogo de hoje".

O Borussia Dortmund recebe esta quarta-feira o Mónaco, depois de o jogo ter sido adiado devido ao ataque de que o autocarro dos alemães foi alvo.

A polícia já deteve um suspeito e encontra-se na pista de outro, de acordo com os meios de comunicação germânicos.