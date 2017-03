Pub

Equipa de José Mourinho esteve a vencer mas deixou-se empatar em Rostov

O Manchester United perdeu uma grande oportunidade de dar um passo de gigante na luta pelos quartos-de-final da Liga Europa ao empatar a um golo em Rostov, isto depois de ter começado o jogo a vencer.

Ao contrário do habitual nesta competição, o treinador José Mourinho apostou na grande maioria dos habituais titulares nesta deslocação a Rostov, com Ibrahimovic à cabeça. Desta feita, contudo, não coube ao internacional sueco marcar o golo dos red devils, com Mkhitaryan a inaugurar o marcador aos 35 minutos.

Com o golo os red devils baixaram um pouco o ritmo de jogo, sobretudo no segundo tempo, e viram o Rostov empatar na etapa complementar, aos 55', por intermédio de Aleksandr Bukharov.