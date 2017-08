Pub

O treinador dos romenos, Nicolae Dica, garantiu esta segunda-feira que a sua equipa vai medir forças na terça-feira com o Sporting com o objetivo de garantir a fase de grupos da Liga dos Campeões

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os 'leões', relativo ao jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos, Nicolae Dica não teve dúvidas em considerar o Sporting uma "equipa importante na Europa", mas ainda assim salientou que os romenos tudo farão para passar à fase seguinte.

"Vi o Sporting no jogo com o Vitória de Setúbal e jogam com muita intensidade. Para nós, importante é sairmos com a oportunidade na fase de grupos. Temos de fazer um bom jogo. Pode ser um empate ou não, mas queremos manter em aberto a possibilidade de chegar à fase de grupos", afirmou.

Uma ideia partilhada pelo capitão Denis Alibec que gostaria de recolocar o Steaua no mesmo patamar da equipa que foi campeã europeia em 1986.

"O Sporting, como qualquer equipa, tem pontos fracos. Esperamos encontrá-los e aproveitá-los. O Sporting é uma equipa muito importante na Europa. Vais ser um jogo muito difícil amanhã. Precisamos de atitude e confiança em nós próprios. É um jogo muito importante. Temos esperança de passar para a fase de grupos e voltarmos a ser o Steaua que fomos há uns anos", afirmou.

Embora reconheça a superioridade 'leonina' como um todo, Nicolae Dica não tem dúvidas em destacar dois jogadores pela velocidade e criatividade que impõem no jogo.

"Gelson Martins é um jogador muito rápido e Jonathan Silva é muito perigoso. Analisámos bem estes dois elementos. Temos de estar preparados para todas as dificuldades que o Sporting nos pode colocar. É uma equipa muito forte e com avançados muito bons", salientou.

Embora a ausência seja um dado praticamente adquirido, Nicolae Dica mantém segredo quanto à utilização do médio português Filipe Teixeira esta terça-feira.

"Ainda não sei se Filipe Teixeira vai ou não jogar. Só amanhã irei tomar uma decisão. Temos três jogadores muito importantes que estão lesionados, mas confio nos elementos que tenho no plantel. Vamos colmatar as ausências destes jogadores", defendeu.

Com um balanço positivo no campeonato romeno, em que ocupa o quarto lugar com 12 pontos, Nicolae Dica reconhece que os jogos disputados até agora estão muito longe de ter a intensidade prevista para o encontro com o Sporting e promete surpreender.

"Em todos os jogos que disputámos tivemos a posse de bola, mas nunca defrontámos ninguém com a qualidade do Sporting. Temos de estar bem defensivamente e aproveitar as oportunidades de golo que vamos criar. Tenho uma surpresa para amanhã. Há vários jogadores que podem cobrar os livres diretos ou indiretos", concluiu.

O jogo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, está marcado para as 19:45, e será arbitrado pelo alemão Félix Brych.