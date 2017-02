Pub

Um golo de Cuadrado foi o suficiente para a Juventus manter o avanço sobre a concorrência

A Juventus ganhou hoje ao Inter, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da Liga italiana de futebol que confirma a formação de Turim, mais uma vez, como grande candidata ao título.

Bastou o golo de Cuadrado, aos 45 minutos, para que a 'Juve' ganhasse um jogo muito rápido e disputado, em que impôs a sua maior experiência.

O atual pentacampeão italiano, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, também respondeu muito bem à demonstração de força dos seus perseguidores, nesta jornada - a Lazio goleou por 6-2 em Pescara e o Nápoles por 7-1 em Bolonha.

Depois de 23 rondas, a Juventus chega aos 54 pontos, o Nápoles segue com 48, a Roma (que só joga segunda-feira) com 47 e a Lazio 43.

O Inter, que hoje voltou a contar com João Mário a titular (foi substituído a 11 minutos do fim), tem 42 pontos, perde o quarto lugar para a Lazio e sofre a sua segunda derrota seguida após ter sido batido pelos romanos na Taça de Itália. Até aí, acumulou nove triunfos seguidos, incluindo todas as competições.

Handanovic, guarda-redes do Inter, 'assinou' mais uma grande exibição e por várias vezes negou o golo à formação da casa. Teve sorte com um remate de Dybala à trave, aos 12 minutos, e imediatamente antes do intervalo nada conseguiu fazer para anular o vólei colocado de Cuadrado.

O Inter pode queixar-se de uma grande penalidade não assinalada, por falta de Liechsteiner, mas na segunda parte foi-se 'apagando', com a Juventus a controlar a vantagem na perfeição.

No jogo de Pescara, hoje à tarde, destaque para o 'póquer' de Parolo na goleada obtida pela Lazio na visita ao lanterna-vermelha Pescara, por 6-2.

O internacional italiano deu vantagem aos romanos, aos 10 e 14 minutos, mas o Pescara conseguiu empatar antes do intervalo, com tentos do líbio Ahmed Benali, aos 29, e do uruguaio Brugman, aos 41, tendo ainda Caprari desperdiçado uma grande penalidade, aos 37.

Na segunda parte, Parolo, aos 49, chegou 'hat-trick', antes dos tentos do senegalês Keita, aos 57, e de Immobile, aos 69, e de o próprio fixar o resultado final, aos 77.

A Atalanta ascendeu ao sexto posto, com os mesmos pontos que o Inter, graças ao triunfo caseiro frente ao Cagliari, por 2-0, com um bis do argentino Alejandro Gómez, aos quatro e 16, enquanto o Sassuolo foi vencer a Génova com um tento de Pellegrini, aos 26.

A Sampdoria ganhou 1-0 no terreno do AC Milan - terceira derrota consecutiva dos milaneses -, Chievo e Udinese fizeram 'nulo' e com empate a 1-1 terminou o Empoli-Torino.