O tenista português João Sousa apurou-se hoje para o quadro principal do torneio Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao derrotar o croata Ante Pavic na última ronda do 'qualifying'.

O número um português e 51.º do 'ranking' mundial impôs-se por 6-4 e 6-2, precisando de apenas 64 minutos para bater o 482.º da tabela ATP.

João Sousa, que ficou a um lugar da entrada direta no quadro principal de Cincinnati, era o primeiro cabeça de série da fase de qualificação, na qual se estreou no sábado com um triunfo sobre o norte-americano Tim Smyczek.

Recém-finalista do torneio de Kitzbuhel, na Áustria, o jogador de Guimarães tem como possíveis adversários na primeira eliminatória em Cincinnati os franceses Gael Monfils (22.º do 'ranking' mundial), Richard Gasquet (29.º) e Benoit Paire (41.º), o espanhol Albert Ramos-Vinolas (23.º), os sul-africanos Kevin Anderson (32.º) e Kyle Edmund (43.º) e o norte-americano Frances Tiafoe (84.º).